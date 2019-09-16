Совет ЕС обновил общеевропейские правила контроля над экспортом оружия

Новости мира:По мнению Совета ЕС военная техника и технологии должны продаваться ответственным и подотчетным образом.

В Европейском союзе решили ужесточить их правила контроля экспорта вооружения.

Такое решение принял Совет ЕС в понедельник.

"Сегодня мы внесли поправки в общую позицию Совета от 8 декабря 2008 года в вопросе о контроле над экспортом оружия и приняла выводы относительно пересмотра общей позиции", - говорится в сообщении.

Также в Совете выразили намерение заняться укреплением взаимодействия государств Европейского союза в области экспорта вооружения. Теперь их будут продавать должным образом.

Совет ЕС подтвердил свое обязательство в содействии сотрудничестве и сближении в политике членов Союза, которая направлена на предотвращение экспорта военной техники. По их мнению оружие может быть использовано для внутренней или международной агрессии.