Двое депутатов парламента Молдовы задержаны: причина

Новости мира:В Молдове задержали двух депутатов парламента за коррупцию.

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали членов парламента Молдовы от партии "Шора" Марину Таубер и Регину Апостолову.

Перед этим парламент Молдовы удовлетворил запрос генеральной прокуратуры о лишении Таубер и Апостоловой депутатской неприкосновенности.

По данным генпрокуратуры, Таубер и Апостолова являются фигурантами громкого уголовного дела о хищении более $1 миллиарда из банковской системы Молдовы.

Депутатов задержали в городе Оргеев, причем местные жители попытались воспрепятствовать этому.

Таубер и Апостолову доставили в Национальный центр по борьбе с коррупцией, где они должны дать показания.