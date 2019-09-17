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В Тбилиси открыли строительство "Европейской школы"

В Тбилиси открыли строительство "Европейской школы"
09:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Первая Европейская школа за пределами ЕС откроется в Грузии.

Комиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан объявил, что первая Европейская школа за пределами ЕС будет открыта в Грузии до 2023 года.

Как сообщается на сайте Еврокомиссии, об этом Хан заявил во время визита в Тбилиси.

"Моим приоритетом на посту еврокомиссара было помочь молодым людям в соседних с ЕС странах получить больше возможностей, развить навыки и открыть для них новые перспективы трудоустройства. В этом контексте мы удвоили финансирование в рамках Восточного партнерства тех программ, которые предназначены для молодежи и для развития системы образования, и достигли значительных результатов. Закладка Европейской школы в Грузии является отличным примером наших стремлений принести пользу", - рассказал Йоханнес Хан.

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Как отмечается, школа будет построена на берегу озера Лиси недалеко от столицы Грузии. Планируется, что первых учеников она примет в 2023 году.

В Европейской школе смогут учиться молодые люди из Грузии, а также из других стран Восточного партнерства - Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины. Они будут получать знания по уникальным программами, сочетающим лучший опыт грузинской, европейской и международной систем образования.

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ЕС, Грузия, Йоганнес Хан, Европейская школа.
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