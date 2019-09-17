В Польше траур из-за 80 годовщины нападении Гитлеровской Германии

Новости мира:В Варшаве вспоминают события 80-летней давности, когда Гитлеровская Германия напала на Польшу.

Гитлеровская Германия напала на Польшу 1 сентября, а СССР сделал это ровно 80 лет назад - 17 сентября, разделяя страну на две зоны оккупации.

Об этом заявил во вторник в Варшаве во время открытия выставки "Не только Гестапо и НКВД" председатель Института национальной памяти РП Ярослав Шарек.

"17 сентября 1939 года является одной из самых трагических дат в нашей истории ... Оба тоталитарные соседи - Третий рейх и советская Россия - имели одну цель: ликвидировать независимое польское государство", - заявил Шарек.

Как отметил руководитель польского ИНП, обе тоталитарные системы пытались уничтожить польскую интеллигенцию, польскую идентичность.

Президент Польши Анджей Дуда возложил во вторник венок к памятнику польским солдатам, которые погибли от рук НКВД в 1944-1945 годах. Во время своего выступления он подчеркнул, что вследствие советской оккупации десятки тысяч поляков погибли в Хатыни, сотни тысяч были вывезены в Сибирь. Он подчеркнул, что фактическую свободу Польша получила лишь в 1993 году, когда последний российский солдат покинул польскую землю.

Дуда выразил надежду, что такая трагедия в истории польского народа больше никогда не произойдет, а залогом этого является членство Польши в ЕС и НАТО.

Как известно, вследствие тайных договоренностей в пакте Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года территория Польши фактически была разделена между захватчиками: после нападения 1 сентября ее значительную часть оккупировала Германия, а 17 сентября с востока на Польшу напал СССР. В тайном протоколе отмечалось, что в случае территориальных и политических изменений в Польше граница интересов Германии и СССР будет проходить по линии рек Нарва, Висла и Сян.