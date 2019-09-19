Кандидатка на должность топ-прокурора ЕС не получит поддержку родной страны

Правительство Румынии не поддержит кандидатуру бывшего руководителя управления по борьбе с коррупцией Лауры Ковеши на должность главного европейского прокурора.
Об этом сообщила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.
"Я неоднократно говорила и сегодня повторяю: мы не поддерживаем кандидатуру Лауры Ковеши на должность руководителя Европейской прокуратуры", - заявила премьер по итогам заседания исполкома правящей социал-демократической партии.
Аналогичное мнение высказала и посол Румынии в Брюсселе Луминица Одобеску.
Ожидается, что в четверг, 19 сентября, послы стран ЕС в Брюсселе обсудят кандидатуру на должность прокурора Европейской прокуратуры. На нее, кроме Лауры Ковеши, претендует выдвиженец Франции Жан-Франсуа Бонерт.
Шансы Ковеши занять эту должность возросли после того, как в Париже заявили, что поддержат именно ее, поскольку Бонерт уже был назначен руководителем финансовой прокуратуры Франции.