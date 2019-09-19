Скачать
Четверг, 19.09.2019
Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского
Оккупанты активно роют траншеи возле Петровского
Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России
Сенцов: Я никогда не признаю Крым частью России
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
Ман Сити легко разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов (Фото)
Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации
Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации

Кандидатка на должность топ-прокурора ЕС не получит поддержку родной страны

Кандидатка на должность топ-прокурора ЕС не получит поддержку родной страны
05:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Румыния не поддержит собственного кандидата на должность главы Европрокуратуры.

Правительство Румынии не поддержит кандидатуру бывшего руководителя управления по борьбе с коррупцией Лауры Ковеши на должность главного европейского прокурора.

Об этом сообщила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.

"Я неоднократно говорила и сегодня повторяю: мы не поддерживаем кандидатуру Лауры Ковеши на должность руководителя Европейской прокуратуры", - заявила премьер по итогам заседания исполкома правящей социал-демократической партии.

Аналогичное мнение высказала и посол Румынии в Брюсселе Луминица Одобеску.

Возможна ли отстрочка Brexit: ответ Европарламента

Ожидается, что в четверг, 19 сентября, послы стран ЕС в Брюсселе обсудят кандидатуру на должность прокурора Европейской прокуратуры. На нее, кроме Лауры Ковеши, претендует выдвиженец Франции Жан-Франсуа Бонерт.

Шансы Ковеши занять эту должность возросли после того, как в Париже заявили, что поддержат именно ее, поскольку Бонерт уже был назначен руководителем финансовой прокуратуры Франции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Румыния, Виорика Дэнчилэ, Лаура Ковеши, Прокуратура ЕС, Луминица Одобеску.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 0:3 Манчестер Сити: события матча
02 Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
03 Чего добивался "подрывник" моста Метро в Киеве: есть ответ
04 Гороскоп на завтра, 19 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Зеленский и Пенс обсудили украинско-американское сотрудничество: подробности разговора
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Метро Киева возобновило работу
Метро Киева возобновило работу
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности (Фото, Видео)
Захват моста в Киеве с угрозой подрыва: все подробности
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра, 19 сентября
Пощадит ли осень Украину: прогноз погоды на завтра
Рецепт дня: слоеные пирожки-трубочки из лаваша
Рецепт дня: слоеные пирожки-трубочки из лаваша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь