Кандидатка на должность топ-прокурора ЕС не получит поддержку родной страны

Новости мира:Румыния не поддержит собственного кандидата на должность главы Европрокуратуры.

Правительство Румынии не поддержит кандидатуру бывшего руководителя управления по борьбе с коррупцией Лауры Ковеши на должность главного европейского прокурора.

Об этом сообщила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ.

"Я неоднократно говорила и сегодня повторяю: мы не поддерживаем кандидатуру Лауры Ковеши на должность руководителя Европейской прокуратуры", - заявила премьер по итогам заседания исполкома правящей социал-демократической партии.

Аналогичное мнение высказала и посол Румынии в Брюсселе Луминица Одобеску.

Ожидается, что в четверг, 19 сентября, послы стран ЕС в Брюсселе обсудят кандидатуру на должность прокурора Европейской прокуратуры. На нее, кроме Лауры Ковеши, претендует выдвиженец Франции Жан-Франсуа Бонерт.

Шансы Ковеши занять эту должность возросли после того, как в Париже заявили, что поддержат именно ее, поскольку Бонерт уже был назначен руководителем финансовой прокуратуры Франции.