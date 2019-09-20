Франция и Италия хотят создания "более справедливой" системы распределения мигрантов в ЕС

Новости мира:Италия и Франция заявили о необходимости новой системы распределения мигрантов.

Франция и Италия призывают создать новую систему автоматического перераспределения мигрантов в странах ЕС.

Как сообщает BBC, президент Франции Эмманюэль Макрон в среду провел в Риме переговоры с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Европейский Союз не проявил достаточной солидарности со странами, которые первыми принимают прибывших", - заявил Макрон.

Лидеры заявили, что ЕС должен ввести более справедливую систему приема мигрантов, спасенных в Средиземном море.

Как известно, Италия ранее критиковала страны-члены ЕС за то, что они не берут на себя достаточно ответственности за прием мигрантов.