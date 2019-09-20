UNICEF: более 29 млн детей родились в зоне конфликтов

Новости мира:В UNICEF подсчитали количество детей, родившихся в зоне жестоких конфликтов.

В 2018 году более 29 миллионов детей родились в зоне конфликтов, включая Афганистан, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен.

Как сообщает Радио Свобода, об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (UNICEF).

Исполнительный директор фонда Генриетта Форе подчеркнула, что жестокие конфликты существенно ограничивают доступ родителей и их детей к жизненно необходимым услугам.

Сотрудница UNICEF в Афганистане рассказала, что ее пятилетний сын находится в сообществе, где "постоянно сталкивается со звуками взрывов, запахом дыма вместе с регулярным звучанием сирен полиции или "скорой", или с постоянными сигналами машин или мотоциклов, которые отвозят раненых в госпиталь".

"Он вздрагивает и просыпается ночью, если на скорости мимо нашего дома проезжает грузовик, когда иногда дрожат стекла в окнах нашего дома. Он думает, что это может быть новая атака", - рассказала сотрудница UNICEF в Афганистане, где уже 18 лет продолжается гражданская война.

В феврале 2019 года организация Save the Children в своем отчете сообщила, что по крайней мере 550 тысяч детей считаются погибшими в результате вооруженных конфликтов в 10 странах в период 2013-2017 годов.