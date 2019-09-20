В ЕС готовы к повторным переговорам по Brexit

Новости мира:Еврокомиссия допустила внесение изменений в Brexit-соглашение.

Еврокомиссия допустила внесение изменений в соглашение о Brexit, хотя последовательно отвергала такую возможность.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Европейской комиссии.

"Мишель Барнье (представитель Еврокомиссии - ред.) и Стив Барклай (госсекретарь Великой Британии- ред.) сегодня в Брюсселе обсудили положение дел в переговорах о Brexit, в частности по "backstop" и предотвращению создания жесткой границы на острове Ирландия, а также Политической декларации относительно будущих взаимоотношений... Важно, чтобы полностью действенное и обоснованное с правовой точки зрения решение было включено в Соглашение о выходе. Мы стремимся и остаемся открытыми для изучения любых таких предложений, которые будут отвечать всем задачам, связанным с "backstop", - говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам переговоров.

Как известно, официальные лица Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли о том, что согласованный с правительством Великобритании проект соглашения о Brexit - лучший из всех возможных, и Еврокомиссия не намерена открывать этот документ для повторных переговоров.