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Количество задержанных "желтых жилетов" в Париже возросло

Количество задержанных "желтых жилетов" в Париже возросло
01:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Полиция Парижа задержала 163 человека на протестах.

Французские правоохранители задержали 163 человека на акциях протеста 21 сентября в Париже.

Об этом сообщила префектура полиции в Twitter.

"Задержаны 163 человека, 395 оштрафованы", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 137 задержанных.

Кроме демонстрации «желтых жилетов» в столице Франции в субботу прошли акции против пенсионной реформы и на защиту окружающей среды. Причем большая часть протестующих уже не надевала никаких жилетов.

Напоминаем,  движение «желтых жилетов» началось в ноябре прошлого года в связи с ростом цен на топливо. Оно переросло в еженедельные протесты, которые продолжались до весны. Акции побудили президента Макрона провести реформы, включая снижение налогов.

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Париж, Франция, Полиция, Протесты, Желтые жилеты.
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