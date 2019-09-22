Представители Исландии на Евровидении-2019 поплатятся за свои действия

Группу Hatari, которая представляла Исландию на Евровидении-2019, оштрафуют.
Такое решение приняли в Европейском вещательном союзе (EBU).
Отмечается, что группа нарушила запрет на политизацию конкурса. Теперь исландская телерадиокомпания RÚV заплатит штраф. Размер денежного взыскания пока не уточняется.
Напомним, в ходе объявления победителя Евровидения-2019, когда телекамеры направились на участников группы Hatari, они развернули баннеры с флагом Палестины. Публика не одобрила такие действия.
Эти баннеры были конфискованы, ведь регламент конкурса запрещает демонстрацию политических месседжей.