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Представители Исландии на Евровидении-2019 поплатятся за свои действия

Представители Исландии на Евровидении-2019 поплатятся за свои действия
16:01 Сегодня Телеграф

Новости мира:Исландия выплатит штраф за провокацию на Евровидении-2019.

Группу Hatari, которая представляла Исландию на Евровидении-2019, оштрафуют.

Такое решение приняли в Европейском вещательном союзе (EBU).

Отмечается, что группа нарушила запрет на политизацию конкурса. Теперь исландская телерадиокомпания RÚV заплатит штраф. Размер денежного взыскания пока не уточняется.

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Напомним, в ходе объявления победителя Евровидения-2019, когда телекамеры направились на участников группы Hatari, они развернули баннеры с флагом Палестины. Публика не одобрила такие действия.

Эти баннеры были конфискованы, ведь регламент конкурса запрещает демонстрацию политических месседжей.

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Исландия, Евровидение, Eurovision, Евровидение 2019, Hatari, Eurovision 2019.
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