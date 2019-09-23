Президент Чехии не посетит мероприятия по случаю Бархатной революции

Новости мира:"Снова там будет та фашистская бригада": Милош Земан не будет присутствовать на юбилее Бархатной революции из-за "Капутина".

Президент Чехии Милош Земан в этом году не будет присутствовать на мероприятиях по случаю 30-й годовщины Бархатной революции, которая привела к падению тоталитарного режима в Чехословакии.

Об этом сообщают Lidovky.

"Наверняка там снова будет та фашистская бригада", - цитирует издание президента Чехии.

Как отмечается, Земан посетовал, что в последние годы революцию отмечают те, кто не были его участниками. По его словам, он вспомнит о событиях ноября 1989 года дома.

Особое возмущение чешского президента вызывает организация "Капутин" (Kaputin – название, которое активисты выбрали в знак протеста против политического курса Кремля).

На прошлогодних мероприятиях в День борьбы за свободу и демократию 17 ноября активист этой группы Отакар ван Гемунд выбросил в мусор цветы, присланные к мемориалу Земаном, а также те, что принес премьер-министр Андрей Бабиш. Этот шаг активист мотивировал тем, что политики не ведут себя по демократическим правилам.