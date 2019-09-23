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Мальта, Италия, Франция и Германия решали судьбу мигрантов

Мальта, Италия, Франция и Германия решали судьбу мигрантов
19:24 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Главы МИД ряда стран ЕС предприняли меры по взаимодействию с мигрантами в Средиземном море.

Мальта, Италия, Франция и Германия договорились о том, как совместно взаимодействовать с мигрантами, спасенными в Средиземное море, до тех пор, пока не будет введена более постоянная система во всем ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

На встрече министров внутренних дел четырех стран на Мальте договорились о временной системе взаимодействия. Переговоры были посвящены обеспечению автоматического распределения мигрантов, прибывших на Мальту или Италию, а также договоренностям о том, какие мигранты будут иметь право на распределение

Договоренность также будет представлены остальным государствам-членам ЕС на встрече министров внутренних дел, запланированной на 8 октября. Затем у стран будет возможность договориться, не согласиться или предложить поправки к документу, согласованному в понедельник.

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Министры не сообщили подробностей о документе. Комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос охарактеризовал структуру как "предсказуемый и структурированный набор временных механизмов", которые будет срабатывать при каждом спасении мигрантов в море.

"Сейчас я призываю все государства-члены присоединиться к нам в нашей работе по созданию более предсказуемого механизма солидарности и участвовать в усилиях по солидарности", - добавил он.

Ранее сообщалось, Германия, Франция, Италия и Мальта готовят совместное соглашение в сфере миграции с новой добровольной схемой перемещения спасенных в Средиземном море мигрантов. 

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Мигранты, Германия, Италия, Франция, Средиземное море, Мальта.
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