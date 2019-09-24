Германия взялась защищать леса: Меркель рассказала подробности

Новости мира:Германия десятилетиями участвует в международных проектах по защите лесов и готова брать на себя новые обязательства.

Об основных направлениях работы заявила канцлер Германии Ангела Меркель на конференции, посвященной проблемам Амазонии в Нью-Йорке в понедельник.

"Мы поддерживаем биоразнообразие и леса с текущим финансовым объемом около 337 миллионов евро и делаем это уже давно. В этом контексте создано многостороннее Лесно-углеродное партнерство", - сказала Меркель в своей речи.

Она отметила важность участия в нем коренных народов.

"Вот почему механизм "REDD +", как его называют – "Уменьшение выбросов от вырубки и деградации лесов" - это проверенный механизм, который мы используем в Амазонском фонде в Бразилии вместе с Норвегией. Выплаты производятся каждый раз, когда можно доказать, что вырубка лесов фактически сократилась", - отметила канцлер.

Она также сообщила, что уже много лет ФРГ поддерживает Центральноафриканскую лесную инициативу в бассейне Конго.

Меркель напомнила, что Германия намерена выделить 250 миллионов евро на защиту тропических лесов.