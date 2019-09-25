Скачать
Среда, 25.09.2019
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Клименко рассказал о целях на должности главы Нацполиции
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Главный строительный инспектор Украины был уволен Кабмином
Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
Мариуполь - Динамо: анонс и где смотреть матч
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям
"Мир Юрского периода": актеры оригинального фильма вернутся к своим ролям

Дуда: Мы постоянно поддерживаем Украину

Дуда: Мы постоянно поддерживаем Украину
14:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Анджей Дуда сделал заявление, что Польша всегда находиться в числе стран, которые поддерживают Украину.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна находится в абсолютном авангарде государств, которые поддерживают Украину.

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы постоянно поддерживаем Украину с 2014 года, речь идет о территориальной целостности и безопасности. Мы наверное находимся в абсолютном авангарде государств, которые в деле Украины говорят громко, отчетливо на каждом международном форуме. Мы защищаем интересы Украины в Совете Безопасности ООН, твердо стоим рядом с Украиной, постоянно требуем возвращения под контроль Украины территорий, оккупированных Россией. Это наша однозначная позиция", - заявил Дуда, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Европа должна вкладывать в Украину больше.

Также Трамп подчеркнул, что США в дальнейшем будут задерживать финансовую помощь для Украины, которую он приказал заморозить, потому что "другие европейские страны также должны платить".

Дуда добавил, что Польша сотрудничает с Украиной экономически, а также поддерживает ее военно. Как пример такой поддержки он привел участие украинских военных в многонациональной Польско-Литовско-Украинской бригаде.

Дуда в ООН призвал не повторять ошибок в отношениях с агрессором

Президент отметил, что если говорить об энергетической безопасности Украины, то Польша, по согласованию с американцами, сейчас реализует большую инвестицию-газопровод, который должен соединить газовый порт в Свиноусте с украинской границей.

"Мы хотим, чтобы с польского газопорта, а я имею надежду, что в будущем также с норвежского шельфа, через газопровод в Данию и дальше Baltic Pipe на наше западное побережье, чтобы газ, который будет импортироваться в Польшу, можно было транспортировать в Украину, этим газопроводом, который сейчас строится", - сказал Дуда.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Польша, ООН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
02 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Эмили Ратаковски в кружевном белье посреди магазина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
В Украину идут дожди: прогноз погоды на 25-26 сентября
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
В Украине появился новый глава Национальной полиции
В Украине появился новый глава Национальной полиции
&quot;Мы не одобряем насилие&quot;: Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с &quot;Джокером&quot;
"Мы не одобряем насилие": Warner Bros. ответила на обвинения, связанные с "Джокером"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь