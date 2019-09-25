Дуда: Мы постоянно поддерживаем Украину

Новости мира:Анджей Дуда сделал заявление, что Польша всегда находиться в числе стран, которые поддерживают Украину.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна находится в абсолютном авангарде государств, которые поддерживают Украину.

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы постоянно поддерживаем Украину с 2014 года, речь идет о территориальной целостности и безопасности. Мы наверное находимся в абсолютном авангарде государств, которые в деле Украины говорят громко, отчетливо на каждом международном форуме. Мы защищаем интересы Украины в Совете Безопасности ООН, твердо стоим рядом с Украиной, постоянно требуем возвращения под контроль Украины территорий, оккупированных Россией. Это наша однозначная позиция", - заявил Дуда, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Европа должна вкладывать в Украину больше.

Также Трамп подчеркнул, что США в дальнейшем будут задерживать финансовую помощь для Украины, которую он приказал заморозить, потому что "другие европейские страны также должны платить".

Дуда добавил, что Польша сотрудничает с Украиной экономически, а также поддерживает ее военно. Как пример такой поддержки он привел участие украинских военных в многонациональной Польско-Литовско-Украинской бригаде.

Президент отметил, что если говорить об энергетической безопасности Украины, то Польша, по согласованию с американцами, сейчас реализует большую инвестицию-газопровод, который должен соединить газовый порт в Свиноусте с украинской границей.

"Мы хотим, чтобы с польского газопорта, а я имею надежду, что в будущем также с норвежского шельфа, через газопровод в Данию и дальше Baltic Pipe на наше западное побережье, чтобы газ, который будет импортироваться в Польшу, можно было транспортировать в Украину, этим газопроводом, который сейчас строится", - сказал Дуда.