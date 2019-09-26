Ушел из жизни наследник Де Голля экс-президент Франции Жак Ширак

Новости мира:В возрасте 86 лет в кругу своей семьи умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в своем доме в Париже, сообщило французское издание Le Figaro.

Издание напоминает, что в 2005 году он пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг.

Как политик Ширак прошел радикальную трансформацию - от решительной антиевропейской настроенности своего учителя и предшественника де Голля к активной преданности идеи европейской конституции.

Жак Рене Ширак родился в 1932 году в семье управляющего банком, который впоследствии стал директором самолетостроительной компании Dassault.