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Ушел из жизни наследник Де Голля экс-президент Франции Жак Ширак

Ушел из жизни наследник Де Голля экс-президент Франции Жак Ширак
13:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В возрасте 86 лет в кругу своей семьи умер бывший президент Франции Жак Ширак.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в своем доме в Париже, сообщило французское издание Le Figaro.

Издание напоминает, что в 2005 году он пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг.

Как политик Ширак прошел радикальную трансформацию - от решительной антиевропейской настроенности своего учителя и предшественника де Голля к активной преданности идеи европейской конституции.

Жак Рене Ширак родился в 1932 году в семье управляющего банком, который впоследствии стал директором самолетостроительной компании Dassault.

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Франция, Инсульт, Жак Ширак.
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