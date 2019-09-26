Очередное землетрясение вызвало панику в Стамбуле (Фото)

Новости мира:Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Стамбуле в четверг, мгновенно вызвав панику в городе.

Об этом сообщает Daily Sabah. Управление чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) заявило, что землетрясение произошло к юго-западу от Стамбула в Мраморном море примерно в 14.00.

Подземный толчок произошел на глубине 7 километров, по данным AFAD, но обсерватория Кандилли и Институт исследований землетрясений заявили, что глубина составила 11,9 км.

Ранее в четверг землетрясение магнитудой 2,9 произошло недалеко от Стамбула. Кроме того, землетрясение магнитудой 4,6 произошло к северо-западу от Стамбула в понедельник утром.

О пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не сообщается. Турция пережила разрушительные землетрясения в прошлом, в том числе одно недалеко от Стамбула в 1999 году, в результате которого погибло более 17 тысяч человек.

Турция является одной из самых сейсмически активных стран мира, поскольку она расположена на нескольких активных линиях разломов, причем наиболее разрушительным из них является Северный Анатолийский разлом, место встречи Анатолийской и Евразийской тектонических плит.