Италия подписала закон об эвтаназии: детали

Новости мира:Конституционный суд Италии признал эвтаназию законной при определенных условиях.

Конституционный суд Италии в среду постановил, что не всегда является преступлением помочь кому-то, кто находится «в невыносимых страданиях», покончить жизнь самоубийством.

Таким образом, суд открыл путь к изменению соответствующего закона в Италии, пишет The Local.

Решение приняли в рамках открытого дела против итальянского политика Марка Каппато, который помог умереть продюсеру Фабиано Антониани после того, как мужчину парализовало и ослепило в результате ДТП в 2014 году.

По данным следствия, Каппато ради эвтаназии вывез Антониани в Швейцарию, до этого парализованный продюсер обращался с просьбой дать ему умереть к власти.

Суд в Милане рассматривает дело Каппато по обвинению в «подстрекательстве или пособничестве самоубийству», но попросил Конституционный суд разъяснить действующий закон.

Тот, кто "облегчает совершение суицида... пациента, которого удерживают в живых с помощью методов жизнеобеспечения и который страдает от необратимой патологии" не должен быть наказан при определенных условиях, постановил Конституционный суд.

Состояние пациента должно "наносить ему физические и психологические страдания, которые он считает невыносимыми", говорится в решении суда. Оказание помощи или подстрекательство к самоубийству наказывается в Италии тюрьмой от 5 до 12 лет.