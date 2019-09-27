В Руане на севере Франции произошел пожар на химическом заводе Lubrizol (Видео)

Новости мира:На химическом заводе Lubrizol, в ночь на четверг, вспыхнул крупный пожар.

Во французском городе Руан в ночь на четверг, 26 сентября, вспыхнул крупный пожар на химическом заводе. Об этом сообщает DW.

Пожар произошел на заводе Lubrizol, который производит специальные химикаты для транспорта, промышленности и потребительских рынков. В результате инцидента французская власть закрыла школы и садики в 13 городах близ Руана. Сообщений о жертвах нет.

Местные власти сообщили, что первоначальный анализ не выявил "острой токсичности" в воздухе.

По словам министра внутренних дел Франции Кристоф Кастанера, "нет элемента, который заставляет нас верить, что дым вреден", передает радиостанция RTL. Однако людям рекомендовали оставаться в помещениях и держаться как можно дальше от места пожара.

DIRECT - Les sirène ont retenti à 8h, en guise d'appel à la vigilance des habitants de l'agglomération de Rouen #lubrizol https://t.co/0giPIyAeBc pic.twitter.com/dJObhDkeAM — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) September 26, 2019

Префектура предупредила людей о необходимости мыть руки, а также овощи и фрукты. Будут проведены дальнейшие химические анализы воздуха и приняты меры для предотвращения попадания химикатов в реке Сена, которая проходит через Руан.

"Мы все еще боремся с огнем, есть риск, что загрязнение может попасть в Сену", - сообщил префект Пьер-Андре Дюран, передает телеканал BFMTV.