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В Руане на севере Франции произошел пожар на химическом заводе Lubrizol (Видео)

В Руане на севере Франции произошел пожар на химическом заводе Lubrizol (Видео)
05:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:На химическом заводе Lubrizol, в ночь на четверг, вспыхнул крупный пожар.

Во французском городе Руан в ночь на четверг, 26 сентября, вспыхнул крупный пожар на химическом заводе. Об этом сообщает DW.

Пожар произошел на заводе Lubrizol, который производит специальные химикаты для транспорта, промышленности и потребительских рынков. В результате инцидента французская власть закрыла школы и садики в 13 городах близ Руана. Сообщений о жертвах нет.

Местные власти сообщили, что первоначальный анализ не выявил "острой токсичности" в воздухе.

По словам министра внутренних дел Франции Кристоф Кастанера, "нет элемента, который заставляет нас верить, что дым вреден", передает радиостанция RTL. Однако людям рекомендовали оставаться в помещениях и держаться как можно дальше от места пожара.

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Префектура предупредила людей о необходимости мыть руки, а также овощи и фрукты. Будут проведены дальнейшие химические анализы воздуха и приняты меры для предотвращения попадания химикатов в реке Сена, которая проходит через Руан.

"Мы все еще боремся с огнем, есть риск, что загрязнение может попасть в Сену", - сообщил префект Пьер-Андре Дюран, передает телеканал BFMTV.

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Франция, Пожар, Загрязнение, Руан.
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