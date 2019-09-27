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Не лучшая идея для стартапа: в Греции разоблачили преступную группировку

Не лучшая идея для стартапа: в Греции разоблачили преступную группировку
08:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Греции разоблачили преступную группу, которая занималась усыновлением.

В Греции было прекращено преступления деятельность организации, которая занималась незаконным усыновлением и торговлей донорскими яйцеклетками.

Об этом сообщает Европол в Гааге.

“23 сентября 2019 года греческие правоохранительные органы при поддержке Европола ликвидировали организованную преступную группу, которая занималась торговлей людьми (продажа яйцеклеток), незаконным усыновлением и отмыванием денег”, - говорится в сообщении.

Злоумышленники получали от 25 000 до 28 000 евро за незаконное усыновление. В эту сумму входили затраты на биологическую мать, роды и юридические услуги.

Преступная группа действовала с 2016 года. Ее участники вербовали впечатлительных беременных из Болгарии. Уже в Греции они были под наблюдением врачей. Рожали в частных клиниках, после чего младенцев незаконно усыновляли. Некоторые женщины потом еще становились суррогатными матерями. Также злоумышленники торговали донорскими яйцеклетками.

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Было проведено 12 обысков и арестовано 12 человек. Известно, что в целом к этой сети входило 66 человек. Среди них: юрист, акушер-гинеколог и работники частных клиник.

Правоохранители изъяли 13 000 евро наличными, три машины, мобильные телефоны, электронные устройства. А еще документы, связанные с процедурами усыновления, свидетельства о рождении и выписки из банка.

По предварительным подсчетам, такой бизнес принес минимум 500 000 евро.

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Греция, Полиция.
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