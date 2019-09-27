Польша получит 32 бомбардировщика от США

Новости мира:Министр обороны Польши подтвердил, что сделка с США практически завершена.

Американский Конгресс согласился продать Польше истребители F-35. С таким Заявлением выступил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам министра, Конгресс США одобрил передачу Польше 32 двух бомбардировщиков пятого поколения. Он так же отметил, что это последний шаг к подписанию контракта на поставку. В тоже время, Мариуш Блащак заявил, что ставить точку в этом вопросе еще рано. Польша будет работать над тем, чтобы получить как можно более выгодную цену.

Как сообщалось ранее, 11 сентября, американское правительство решило продать Польше 32 самолета F-35, 33 турбореактивных двигателя F-135, а так же все необходимое к ним оборудование.

Сума контракта составила шесть с половиной миллионов долларов. Однако в Польше заявили, что это предварительная цена и они будут работать над тем чтобы снизить ее.

Kongres USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 32 najnowocześniejszych samolotów F-35. To jeden z ostatnich kroków przed zawarciem kontraktu, jednak nie koniec naszej pracy. Będziemy twardo negocjować, aby osiągnąć jak najkorzystniejszą cenę. pic.twitter.com/emTJ3dSstk — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) September 27, 2019

Как сообщалось ранее, российский бомбардировщик Су-34 без разрешения вошел в воздушное пространство Эстонии.