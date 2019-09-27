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В Бельгии будут выдавать удостоверения личности с отпечатками пальцев

В Бельгии будут выдавать удостоверения личности с отпечатками пальцев
23:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В Бельгии стартует выдача удостоверения личности с отпечатками пальцев.

Совет министров Бельгии обнародовал в пятницу список 25 коммун, в которых в конце нынешнего года начнется "пилотная фаза" выдачи национальных удостоверений личности с отпечатками пальцев их владельцев.

"Это новшество представляет собой важный этап в борьбе против мошенничества преступников и террористов с документами, удостоверяющими личность", - приводит телеканал RTBF слова бельгийского министра безопасности и внутренних дел Петера Де Крема.

По словам министра, нововведение гарантирует, что все обеспокоенности граждан относительно защиты их частной жизни при этом учтены.

С запуском этого проекта Бельгия начинает выполнять обязательства в рамках ЕС наносить отпечатки пальцев на новые удостоверения личности.

Телеканал отмечает, что эта кампания неоднозначно воспринята в бельгийском обществе.

RTBF цитирует на своем сайте критическую оценку специалистов Католического университета Лёвена, которые считают, что "эта мера не ясна, она излишняя, непропорциональная, и, кроме того, особо рискованная".

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Министерство внутренних дел заявило, что соответствующие службы ознакомились с аргументами университета и что "все необходимые меры по защите частной жизни населения были приняты". В частности, обеспечена безопасность базы данных.

Бельгийское удостоверение личности представляет собой пластиковую карту формата банковской с электронным чипом, содержащим информацию о владельце.

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Бельгия, Паспорт, Отпечатки пальцев, Удостоверение.
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