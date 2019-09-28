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"Вредно для ребенка": Суд во Франции не разрешил назвать ребенка именем Джихад

"Вредно для ребенка": Суд во Франции не разрешил назвать ребенка именем Джихад
17:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Во Франции суд запретил назвать ребенка именем Джихад.

Во французском городе Дижон местный суд запретил называть ребенка именем Джихад, сославшись на то, что такое имя может вызвать негативную реакцию общественности и тем самым навредить ребенку. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

"Суд не принимает это имя, потому что считает, что оно может быть вредным для ребенка и принесет ему проблемы", - говорится в решении суда.

По словам источника французского агентства в судебных кругах, родители ребенка выбрали ему новое имя - Джахид, которое на арабском языке имеет то же значение - сила и смелость, однако не связано с понятием войны.

Два года назад, аналогичный случай произошел во французском городе Тулуза. 23 октября 2017 года там начался судебный процесс в связи с решением пары также назвать своего ребенка Джихадом.

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В сентябре 2013 года французский апелляционный суд вынес условный приговор местной жительнице, которая отправила трехлетнего ребенка в детсад в футболке с надписью "Я бомба" на груди и "Джихад, родившийся 11 сентября" на спине. Мальчика зовут Джихад, и он действительно родился 11 сентября. По словам матери, никакой связи с терактами 11 сентября 2001 года в ее действиях не было, и она всего лишь хотела отметить день рождения сына.

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Франция, Суд, Джихад, Дижон.
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