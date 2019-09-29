В Словакии истребитель МиГ-29 потерпел крушение

Новости мира:В Словакии разбился боевой истребитель МиГ-29.

В субботу, 28 сентября, около города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе Словакии разбился истребитель МиГ-29.

Об этом в социальных сетях сообщила словацкая полиция, передает ТАСС.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива", - отмечается в сообщении. Место падения истребителя оцеплено полицией. Туда направляются министр обороны

Словакии Петер Гайдош и командование национальных ВВС. Точную причину крушения МиГ-29 должна установить комиссия экспертов. В ВВС Словакии МиГ-29 в 2022 году должны заменить американские сверхзвуковые истребители F-16.