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Австрия призывает ООН наказать военные преступления в Сирии

Австрия призывает ООН наказать военные преступления в Сирии
10:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что нельзя закрывать глаза на преступления ИГИЛ.

Правительство Австрии активно выступает за создание трибунала, который будет рассматривать преступления совершенные в Сирии в том числе и боевиками ИГИЛ. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. 

По словам Шалленберга военный конфликт в Сирии длиться десятилетиями и не смотря на то, что "Исламское государство" потерпело поражение, нужно восстановить справедливость перед жертвами ее (ИГИЛ) жертвами. 

"В течение почти десятилетия вооруженные конфликты бушуют в Сирии и Ираке, вызвав сотни тысяч жертв. Так называемую "Исламское государство" преодолели, но мы имеем обязательства перед ее жертвами по обеспечению справедливости. Поэтому Австрия продолжает решительно поддерживать передачу вопросов по ситуации в Сирии в Международный уголовный суд ", - сказал Шалленберг.

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Так же Александр Шалленберг выразил солидарность с позицией, что в регионе необходимо создать специальный криминальный трибунал. Это нужно для того чтобы  виновники в самых тяжелых преступлениях понесли заслуженное наказание. 

Шалленберг отмечает, что этот процесс и процесс построения института национальной юстиции, должны проходить одновременно. 

Кроме этого Шалленберг заявил, что международное сообщество должно требовать чтобы те, кто нарушают права человека были наказаны.

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Сирия, ООН, Австрия, Трибунал, Военные преступления, Александр Шаленберг.
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