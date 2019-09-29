Австрия призывает ООН наказать военные преступления в Сирии

Новости мира:Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что нельзя закрывать глаза на преступления ИГИЛ.

Правительство Австрии активно выступает за создание трибунала, который будет рассматривать преступления совершенные в Сирии в том числе и боевиками ИГИЛ. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, во время заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Шалленберга военный конфликт в Сирии длиться десятилетиями и не смотря на то, что "Исламское государство" потерпело поражение, нужно восстановить справедливость перед жертвами ее (ИГИЛ) жертвами.

"В течение почти десятилетия вооруженные конфликты бушуют в Сирии и Ираке, вызвав сотни тысяч жертв. Так называемую "Исламское государство" преодолели, но мы имеем обязательства перед ее жертвами по обеспечению справедливости. Поэтому Австрия продолжает решительно поддерживать передачу вопросов по ситуации в Сирии в Международный уголовный суд ", - сказал Шалленберг.

Так же Александр Шалленберг выразил солидарность с позицией, что в регионе необходимо создать специальный криминальный трибунал. Это нужно для того чтобы виновники в самых тяжелых преступлениях понесли заслуженное наказание.

Шалленберг отмечает, что этот процесс и процесс построения института национальной юстиции, должны проходить одновременно.

Кроме этого Шалленберг заявил, что международное сообщество должно требовать чтобы те, кто нарушают права человека были наказаны.