К председателю Высшей судебной палаты Молдовы пришли с обысками

Новости мира:В дом главы Высшего суда Молдовы пришли с обыском.

Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдовы провели в воскресенье, 29 сентября, обыск в доме председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ, обвиняемого в незаконном обогащении.

Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Каталин Богонос.

Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, обыск был проведен в отсутствии Иона Друцэ, который в это время находится за пределами страны.

Следователи подчеркнули также, что если до 1 октября господин Друцэ не вернется в Молдову, его объявят в международный розыск.

Ранее в прокуратуре сообщили, что уголовное дело о незаконном обогащении было инициировано после того, как было обнаружено, что стоимость задекларированного Ионом Друцэ имущества не соответствует доходам главы Высшей судебной палаты.