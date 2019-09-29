К председателю Высшей судебной палаты Молдовы пришли с обысками

Следователи Антикоррупционной прокуратуры Молдовы провели в воскресенье, 29 сентября, обыск в доме председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ, обвиняемого в незаконном обогащении.
Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Каталин Богонос.
Как отметили в Антикоррупционной прокуратуре, обыск был проведен в отсутствии Иона Друцэ, который в это время находится за пределами страны.
Следователи подчеркнули также, что если до 1 октября господин Друцэ не вернется в Молдову, его объявят в международный розыск.
Ранее в прокуратуре сообщили, что уголовное дело о незаконном обогащении было инициировано после того, как было обнаружено, что стоимость задекларированного Ионом Друцэ имущества не соответствует доходам главы Высшей судебной палаты.