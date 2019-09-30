Минобороны Болгарии призвал не голосовать за вступление Северной Македонии в ЕС

Новости мира:Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов призывает голосовать против вступления Северной Македонии в ЕС.

Министр обороны Болгарии призвал руководство страны не голосовать на следующем саммите Евросоюза за начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, министр обороны Красимир Каракачанов аргументировал свою позицию тем, что несколькими днями ранее президент Северной Македонии Стево Пендаровски назвал македонцем революционера Гоце Делчева, которого в Болгарии считают национальным героем.

«В Евросоюзе нельзя легитимизировать историческую неправду, и Болгария не может быть использована руководителями Северной Македонии в собственных целях», - заявил Каракачанов.

Аналогичное мнение высказал историк Милен Михов, заявив, что «цивилизованная Европа не может признать политическую ложь, порожденную югославскими коммунистами еще в социалистические времена».

Революционера начала 20-го века Гоце Делчева в Болгарии всегда считали болгарином по происхождению, однако в Северной Македонии настаивают на том, что он - македонец. Саммит, на котором будет решаться вопрос о начале переговоров по вступлению Северной Македонии в ЕС, должен состояться во второй половине октября.