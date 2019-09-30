Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства
Кабинет Министров одобрил Программу действий Правительства
В центре Киева мужчина взобрался на крышу и требует журналистов (Видео)
В центре Киева мужчина взобрался на крышу и требует журналистов (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао
Рецепт дня: пудинг с бананом и какао

В греческом лагере для беженцев произошел пожар

В греческом лагере для беженцев произошел пожар
03:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Огонь охватил лагерь для беженцев в Греции.

Пожар в лагере для беженцев на острове Лесбос привел к массовым беспорядкам - мигранты требуют, чтобы их перевели на материк.

Об этом сообщает DW.

"В лагере для беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос в воскресенье, 29 сентября, вспыхнули два пожара, в результате которых могли погибнуть, по разным данным, два человека. Трагедия привела к массовым беспорядкам, поскольку проживающие в "Мории" беженцы посчитали, что пожарные слишком долго добирались до лагеря, и именно это и привело к смерти мигрантов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, протестующие требовали, чтобы их перевели в лагерь на материке. В "Мориа" были стянуты дополнительные силы полиции. Сотрудники правоохранительных органов применили против участников беспорядков слезоточивый газ.

Пожар в лагере беженцев в Нигерии, есть пострадавшие

Местная полиция и международная организация "Врачи без границ" сообщают о гибели одного человека, но в греческих СМИ появилась информация, что погиб еще один житель лагеря. Беженцы утверждают, что жертвами пожара стали одна женщина и двое детей.

По словам представителя греческой полиции, мигранты сами устроили первый пожар в оливковой роще за пределами лагеря. А через 20 минут пламя вспыхнуло в центре для приема беженцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, Беженцы, Пожар, Огонь, Лагерь беженцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
02 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
03 Гороскоп на завтра, 30 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 Ермак о скандале в США: Ситуация досталась сегодняшней власти в наследство
05 Главный раввин Киева раскритиковал Зеленского (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Историк рассказал, возможен ли &quot;честный&quot; мир на Донбассе
Историк рассказал, возможен ли "честный" мир на Донбассе
В Симферополе произошло ДТП: авто упало в подземный переход
В Симферополе авто упало в подземный переход
В греческом лагере для беженцев произошел пожар
В греческом лагере для беженцев произошел пожар
Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь