В греческом лагере для беженцев произошел пожар

Новости мира:Огонь охватил лагерь для беженцев в Греции.

Пожар в лагере для беженцев на острове Лесбос привел к массовым беспорядкам - мигранты требуют, чтобы их перевели на материк.

Об этом сообщает DW.

"В лагере для беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос в воскресенье, 29 сентября, вспыхнули два пожара, в результате которых могли погибнуть, по разным данным, два человека. Трагедия привела к массовым беспорядкам, поскольку проживающие в "Мории" беженцы посчитали, что пожарные слишком долго добирались до лагеря, и именно это и привело к смерти мигрантов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, протестующие требовали, чтобы их перевели в лагерь на материке. В "Мориа" были стянуты дополнительные силы полиции. Сотрудники правоохранительных органов применили против участников беспорядков слезоточивый газ.

Местная полиция и международная организация "Врачи без границ" сообщают о гибели одного человека, но в греческих СМИ появилась информация, что погиб еще один житель лагеря. Беженцы утверждают, что жертвами пожара стали одна женщина и двое детей.

По словам представителя греческой полиции, мигранты сами устроили первый пожар в оливковой роще за пределами лагеря. А через 20 минут пламя вспыхнуло в центре для приема беженцев.