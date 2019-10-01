Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту через Украину

Новости мира:Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.

Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - написал Мельник, разместив фотографию со встречи с уполномоченным.