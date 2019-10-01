Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту через Украину

Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.
«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - написал Мельник, разместив фотографию со встречи с уполномоченным.