Скачать
Вторник, 01.10.2019
Зеленский: Украина не выполняет ничьих команд, наши правоохранители расследуют много важных дел
Зеленский: Украина не выполняет ничьих команд, наши правоохранители расследуют много важных дел
Аваков: МВД планирует закупить 13 самолетов Ан-178, один Ан-32П и однодвигательные для санавиации
Аваков: МВД планирует закупить 13 самолетов Ан-178, один Ан-32П и однодвигательные для санавиации
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
Ман Сити потерял ключевого игрока накануне матча с Динамо З
От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг
От Антарктиды откололся крупнейший за последние 50 лет айсберг

Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту через Украину

Меркель назначила уполномоченного по газовому транзиту через Украину
02:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину.

Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита по Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter.

Зеленский подписал указ, поддерживающий детей-сирот

«Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Бернарда Вальдерзее уполномоченным немецкого правительства относительно обеспечения газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит специальный посланник совершил именно в украинское посольство в Берлине", - написал Мельник, разместив фотографию со встречи с уполномоченным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Украина, Ангела Меркель, Андрей Мельник, Газовый транзит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
02 У Порошенко поддерживают бойкот ПАСЕ, но это поздно
03 Почему бы и нет: Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Трампа
04 "Слуга народа" планирует съезд: изберет нового председателя
05 Актера Леонардо Ди Каприо и его 22-летнюю девушку подловили за велосипедной прогуке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь