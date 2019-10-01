В Куопио неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

В профессиональном училище в финском городе Куопио произошло нападение, в результате которого пострадали 10 человек, еще один погиб, сообщает финская государственная телерадиокомпания "Юле".
Двое пострадавших получили тяжелые ранения. Среди пострадавших есть и подозреваемый в нападении, отмечает "Юле".
Сообщается, что нападавший использовал холодное оружие. После нападения был задержан один подозреваемый.
Училище, по данным телерадиокомпании, находится в торговом центре Herman. В настоящее время место происшествия оцеплено.
По данным газеты Iltalehti, у нападавшего в руке было холодное оружие, напоминавшее меч. Полиция произвела по нападавшему два выстрела.
О мече говорят и другие очевидцы, с которыми удалось поговорить газете Savon Sanomat. По данным издания, люди были ранены после того, как нападавший ворвался в помещение класса. Большая часть учащихся успела убежать.
Премьер-министр Финляндии Анти Ринне (Antti Rinne) в Твиттере назвал инцидент "шокирующим о осудил его. Он отметил, что разговаривал с главой полиции и что все члены правительства внимательно отслеживают ситуацию.
Полиция пообещала дать в 17 часов пресс-конференцию.