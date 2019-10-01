В Куопио неизвестный открыл стрельбу: есть пострадавшие

Новости мира:В результате нападения в училище в финском Куопио один человек погиб, 10 ранены.

В профессиональном училище в финском городе Куопио произошло нападение, в результате которого пострадали 10 человек, еще один погиб, сообщает финская государственная телерадиокомпания "Юле".

Двое пострадавших получили тяжелые ранения. Среди пострадавших есть и подозреваемый в нападении, отмечает "Юле".

Сообщается, что нападавший использовал холодное оружие. После нападения был задержан один подозреваемый.

Училище, по данным телерадиокомпании, находится в торговом центре Herman. В настоящее время место происшествия оцеплено.

По данным газеты Iltalehti, у нападавшего в руке было холодное оружие, напоминавшее меч. Полиция произвела по нападавшему два выстрела.

О мече говорят и другие очевидцы, с которыми удалось поговорить газете Savon Sanomat. По данным издания, люди были ранены после того, как нападавший ворвался в помещение класса. Большая часть учащихся успела убежать.

Премьер-министр Финляндии Анти Ринне (Antti Rinne) в Твиттере назвал инцидент "шокирующим о осудил его. Он отметил, что разговаривал с главой полиции и что все члены правительства внимательно отслеживают ситуацию.

Полиция пообещала дать в 17 часов пресс-конференцию.