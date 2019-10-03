"Впереди еще много шагов": Меркель подтвердила встречу "нормандского формата"

Новости мира:Встреча в нормандском формате состоится в Париже.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что встреча в "нормандском формате" состоится в Париже.

Об этом она заявила в комментарии для Bloomberg.

"Мы сделали шаг вперед, но впереди еще много шагов", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

По словам немецкого канцлера, цель встречи "нормандской четверки" - положить конец пятилетним боевым действиям на востоке Украины. При этом она не назвала точную дату саммита.

Как сообщалось ранее, в правительстве ФРГ приветствовали согласование "формулы Штайнмайера" 1 октября, заявив, что это открыло путь для встречи лидеров государств и правительств. Там также отметили, что в процессе мирного урегулирования на Донбассе все еще остается много нерешенных вопросов.