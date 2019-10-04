Скачать
Пятница, 04.10.2019
Адвокат Трампа: Волкер не должен быть козлом отпущения
Адвокат Трампа: Волкер не должен быть козлом отпущения
Украинское дело Трампа: Волкера вызвали на слушания в Конгресс
Украинское дело Трампа: Волкера вызвали на слушания в Конгресс
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября
Афиша интересных событий в Украине на 5-6 октября

Замгенсека НАТО: Атака на Балтию или Польшу - атака на весь Альянс

Замгенсека НАТО: Атака на Балтию или Польшу - атака на весь Альянс
00:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Заместитель генсека напоминает, что любая атака России на Балтию и Польшу — будет атакой на НАТО.

НАТО обеспокоенно агрессивным поведением России, и с 2014 года значительно усилило свои оборонительные способности.

В частности, в странах Балтии и в Польше были развернуты многонациональные боевые группы, поэтому любая атака на эти государства будет считаться атакой на весь Альянс.

Об этом сегодня во время выступления перед студентами Батумского университета заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер (Rose Gottemoeller).

Прямая трансляция этой встречи велась на сайте НАТО, ее аудиозапись можно найти на соответствующей официальной странице.

"Для НАТО очень важной остается способность к адаптации, то есть, к ответу на новые вызовы в сфере обороны. 2014 был настоящим "водоразделом" для НАТО, потому что в этот год мы увидели подъем ИГИЛ. Это был год, когда Россия аннексировала Крым и дестабилизировала Донбасс. Такие процессы начались еще в 2006 году, после объявления Россией так называемой "декларации независимости" Абхазии и Южной Осетии с направлением военной силы в эти регионы ", - отметила Роуз Готтемюллер.

Черногория поддерживает вступление Северной Македонии в НАТО и ЕС

По ее словам, в 2014 год стал для НАТО "сигналом к пробуждению", ведь союзники поняли, что они должны не только бороться с проявлениями терроризма, но и больше внимания уделять вопросам собственной обороны.

"Именно в 2014 году мы разработали видение сил высокой готовности НАТО. Это видение привело нас к Варшавскому саммиту. Тогда, в 2016 мы приняли решение развернуть четыре (боевые) группы в странах Балтии и в Польше, и это те силы, которые готовы к обороне на случай российской интервенции или атаки. Эти группы включают в себя военнослужащих из всех стран НАТО. Поэтому, если произойдет такая атака против Балтийских стран или против Польши, это будет атакой против всего Альянса ", - отметила заместитель генерального секретаря НАТО.

Военные аэродромы обустроят по стандартам НАТО

Готтемюллер посетила университет имени Шота Руставели в Батуми в рамках выездного заседания Североатлантического Совета, которое состоялось в Грузии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Эстония, НАТО, Литва, Латвия, Роуз Готтемюллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 4 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Лугано 0:0 Динамо: события матча
03 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
04 "Формула Штайнмайера": Зеленский пояснил, с чем Украина согласилась в Минске
05 Выступление делегации РФ в ПАСЕ прошло под флагами Украины и Грузии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Путин в контексте Украины назвал РосСМИ независимыми
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Помощница Помпео с посещения Майдана начала визит в Украину
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Русскоязычные школы в Украине упразднят
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Пласидо Доминго ушел с поста директора оперы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь