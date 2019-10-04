Замгенсека НАТО: Атака на Балтию или Польшу - атака на весь Альянс

Новости мира:Заместитель генсека напоминает, что любая атака России на Балтию и Польшу — будет атакой на НАТО.

НАТО обеспокоенно агрессивным поведением России, и с 2014 года значительно усилило свои оборонительные способности.

В частности, в странах Балтии и в Польше были развернуты многонациональные боевые группы, поэтому любая атака на эти государства будет считаться атакой на весь Альянс.

Об этом сегодня во время выступления перед студентами Батумского университета заявила заместитель Генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер (Rose Gottemoeller).

Прямая трансляция этой встречи велась на сайте НАТО, ее аудиозапись можно найти на соответствующей официальной странице.

"Для НАТО очень важной остается способность к адаптации, то есть, к ответу на новые вызовы в сфере обороны. 2014 был настоящим "водоразделом" для НАТО, потому что в этот год мы увидели подъем ИГИЛ. Это был год, когда Россия аннексировала Крым и дестабилизировала Донбасс. Такие процессы начались еще в 2006 году, после объявления Россией так называемой "декларации независимости" Абхазии и Южной Осетии с направлением военной силы в эти регионы ", - отметила Роуз Готтемюллер.

По ее словам, в 2014 год стал для НАТО "сигналом к пробуждению", ведь союзники поняли, что они должны не только бороться с проявлениями терроризма, но и больше внимания уделять вопросам собственной обороны.

"Именно в 2014 году мы разработали видение сил высокой готовности НАТО. Это видение привело нас к Варшавскому саммиту. Тогда, в 2016 мы приняли решение развернуть четыре (боевые) группы в странах Балтии и в Польше, и это те силы, которые готовы к обороне на случай российской интервенции или атаки. Эти группы включают в себя военнослужащих из всех стран НАТО. Поэтому, если произойдет такая атака против Балтийских стран или против Польши, это будет атакой против всего Альянса ", - отметила заместитель генерального секретаря НАТО.

Готтемюллер посетила университет имени Шота Руставели в Батуми в рамках выездного заседания Североатлантического Совета, которое состоялось в Грузии.