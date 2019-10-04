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Резня в полицейском отделении в Париже: прокурор города исключил версию теракта

Резня в полицейском отделении в Париже: прокурор города исключил версию теракта
00:38 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Нападение в управлении полиции Парижа расследуют как убийство, а не теракт.

Прокурор Парижа подтвердил, что в результате нападения сотрудника с ножом в полицейском управлении французской столицы погибли трое офицеров и администратор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что погибли трое мужчин и одна женщина. Ранее представитель профсоюза полицейских заявил, что четверо полицейских погибли.

Министр внутренних дел Франции сообщил, что одному из раненых сотрудников полиции делают срочную операцию.

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Правоохранители рассказали, что сотрудник был застрелен во время нападения в четверг в штаб-квартире полиции через дорогу от Собора Парижской Богоматери.

Прокурор не стал раскрывать мотивы 45-летнего нападающего, но сказал, что власть начала расследование по статье "убийство", на данный момент исключив террористический мотив.

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Сообщается, что ранее сотрудник, совершивший нападение, не создавал никаких проблем.

В управление полиции прибыло руководство страны, в том числе президент Эммануэль Макрон, который заявил, что желает продемонстрировать солидарность со всеми офицерами и сотрудниками полиции.

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Париж, Франция, Нападение, Реми Хейц.
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