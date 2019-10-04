Резня в полицейском отделении в Париже: прокурор города исключил версию теракта

Новости мира:Нападение в управлении полиции Парижа расследуют как убийство, а не теракт.

Прокурор Парижа подтвердил, что в результате нападения сотрудника с ножом в полицейском управлении французской столицы погибли трое офицеров и администратор.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Прокурор Парижа Реми Хейц сообщил, что погибли трое мужчин и одна женщина. Ранее представитель профсоюза полицейских заявил, что четверо полицейских погибли.

Министр внутренних дел Франции сообщил, что одному из раненых сотрудников полиции делают срочную операцию.

Правоохранители рассказали, что сотрудник был застрелен во время нападения в четверг в штаб-квартире полиции через дорогу от Собора Парижской Богоматери.

Прокурор не стал раскрывать мотивы 45-летнего нападающего, но сказал, что власть начала расследование по статье "убийство", на данный момент исключив террористический мотив.

Сообщается, что ранее сотрудник, совершивший нападение, не создавал никаких проблем.

В управление полиции прибыло руководство страны, в том числе президент Эммануэль Макрон, который заявил, что желает продемонстрировать солидарность со всеми офицерами и сотрудниками полиции.