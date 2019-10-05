Страшное ДТП в Румынии: почти два десятка погибших и раненых

В Румынии лоб в лоб столкнулись фура и пассажирский микроавтобус. В результате ДТП погибло десять человек.
Об этом сообщили в уездном Инспекториате по чрезвычайным ситуациям.
Как говорится в сообщении, авария произошла в субботу утром. В результате трагедии десять человек погибло еще семь получили тяжелые повреждения. Водители фуры и микроавтобуса погибли на месте.
По предварительным данным, виновником ДТП может быть водитель фуры, который заснул за рулем и выехал на встречную полосу.
Как сообщалось ранее, Бухарест предложил кандидатуры депутата Европарламента Дана Ники и государственного секретаря по европейским делам Мелании-Габриэлы Сиот.