В Испании из рабства освободили более 600 граждан Молдовы и Румынии (Видео)

Новости мира:В Испании более 600 молдаван и румын держали в рабстве.

Более 600 граждан Молдовы и Румынии держали в рабстве в Испании.

Об этом сообщают румынские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Испании.

«В результате проведенной спецоперации, правоохранительные органы Испании задержали в нескольких населенных пунктах 16 членов преступной группировки, в состав которой входили португальцы и испанцы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены преступной группировки привлекали людей на сельскохозяйственные работы, обещая им высокие зарплаты, а на самом деле работникам ничего не платили и содержали их в нечеловеческих условиях, морили голодом.

Сами работодатели, на которых работали молдаване и румыны, платили группировке до полумиллиона евро в месяц, однако до работников эти деньги не доходили.

Спецоперация продолжается. Правоохранителям удалось установить личности только 145 работников - рабов, а освободили из рабства только 18 человек.