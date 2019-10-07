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Хан об отмене визита Могерини в Минск: Не скажется на отношениях Беларуси и ЕС

Хан об отмене визита Могерини в Минск: Не скажется на отношениях Беларуси и ЕС
00:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Йоханнес Хан об отмене визита Могерини в Минск: Это было невозможно совершить физически.

Отмена визита в Минск верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и ЕС, заявил член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

"К сожалению, визит не состоялся, потому что президент Беларуси также находился за пределами страны (4 октября участвовал в форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире - ИФ)", - сказал Хан в интервью телеканалу ОНТ.

"Я знаю, что не было никаких серьезных причин для отмены визита, просто физически его невозможно было совершить", - полагает еврокомиссар.

"В любом случае это (отмена визита - ИФ) никак не повлияет на дружеские отношения Беларуси и Европейского союза, и я надеюсь, что у них даже появится положительная динамика в ближайшее время", - добавил Хан.

В частности, он выразил надежду, что стороны подпишут соглашение об упрощении визового режима, как и соглашение о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью.

Напоминаем, 4-5 октября в Беларуси планировалось проведение встречи высокого уровня в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство" с участием Могерини. Однако накануне стало известно об отмене ее визита, и самой встречи.

В представительстве ЕС в Минске пояснили, что мероприятие откладывается "из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной".

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Позже пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Минск по-прежнему заинтересован в проведении данной встречи, и готов принять ее у себя в любые сроки.

Участниками инициативы "Восточное партнерство" являются Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

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ЕС, Минск, Йоханнес Хан, Белорусь, Федерика Могерини.
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