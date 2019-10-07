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Парламентские выборы в Португалии: кто побеждает

Парламентские выборы в Португалии: кто побеждает
10:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На парламентских выборах в Португалии побеждают социалисты.

По прогнозам, на парламентских выборах в Португалии уверенно побеждает левоцентристская Социалистическая партия, которую возглавляет действующий премьер страны Антониу Кошта.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На парламентских выборах в Португалии, которые состоялись в воскресенье, 6 октября, уверенно побеждает Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошта. По прогнозу телеканала S. I. C., который базируется на данных экзит-полла, социалисты набирают от 36 до 40 % голосов, оппозиционная Социал-демократическая партия может получить от 24 до 28 %, Левый блок - от 9 до 12 % голосов, коммунисты - от 5 до 7 %, а христианские демократы - от 2,4 до 5 %. Явка на выборах составила 48,5 - 52,5 %, что является рекордно низким показателем, отмечает агентство АР", - говорится в сообщении.

Прогноз государственного телеканала RTP дает Социалистической партии от 34 до 39 %. Как отмечает агентство dpa, социалистам, очевидно, не удастся получить абсолютного большинства - пока они претендуют на от 104-х до 112 мандатов в 230-местном парламенте. В предыдущем созыве они имели 86 мест. Социалисты четыре года назад сформировали правительство меньшинства при поддержке коммунистов и Левого блока.

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Как известно, опросы свидетельствовали, что Социалистическую партию нынешнего премьер-министра страны Антониу Кошта были готовы поддержать около 38 % избирателей.

В последние годы правительство Португалии, которая пережила серьезный экономический кризис, придерживалось политики экономии. Однако впоследствии Антониу Кошта начал увеличивать социальные и другие расходы. Благодаря туризму экономическое положение страны улучшается.

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Португалия, Выборы, Антониу Кошта.
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