Суд не обязал Джонсона просить ЕС отсрочить Brexit

Новости мира:Лорд Пентланд отклонил иск об обязательстве премьер-министра просить отсрочки .

Высший гражданский суд Шотландии отказал группе противников выхода Великобритании из ЕС в принятии решения, которое бы обязало премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС отсрочить Brexit, если до 19 октября британский парламент не одобрит соглашение о нем. Об этом сообщает The Guardian.

"Лорд Пентланд, который заседает в Высшем гражданском суде в Эдинбурге, отклонил иск об обязательстве премьер-министра просить отсрочки (Brexit — ред.), если соглашение (с ЕС — ред.) не будет одобрено Палатой общин этого месяца", - говорится в сообщении.

Мотивируя свое решение, судья указал на то, что в прошлую пятницу правительство Великобритании заявило по другому делу, что Джонсон напишет письмо лидерам ЕС с просьбой отсрочить Brexit, если до 19 октября соглашение с Брюсселем о выходе страны из Евросоюза не будет одобрено в парламенте.

Ранее Джонсон сделал Европейскому Союзу "последнее предложение" по выходу Великобритании из состава сообщества, которое не предусматривает никакого контроля на границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, что является частью Великобритании. В Еврокомиссии же ответили, что предложения Джонсона не дают оснований для завершения переговоров о Brexit.

Как известно, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. В апреле Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Джонсон заявлял, что намерен реализовать Brexit до этого срока при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения.