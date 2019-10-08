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Суд не обязал Джонсона просить ЕС отсрочить Brexit

Суд не обязал Джонсона просить ЕС отсрочить Brexit
02:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Лорд Пентланд отклонил иск об обязательстве премьер-министра просить отсрочки .

Высший гражданский суд Шотландии отказал группе противников выхода Великобритании из ЕС в принятии решения, которое бы обязало премьер-министра Бориса Джонсона просить ЕС отсрочить Brexit, если до 19 октября британский парламент не одобрит соглашение о нем. Об этом сообщает The Guardian.

"Лорд Пентланд, который заседает в Высшем гражданском суде в Эдинбурге, отклонил иск об обязательстве премьер-министра просить отсрочки (Brexit — ред.), если соглашение (с ЕС — ред.) не будет одобрено Палатой общин этого месяца", - говорится в сообщении.

Мотивируя свое решение, судья указал на то, что в прошлую пятницу правительство Великобритании заявило по другому делу, что Джонсон напишет письмо лидерам ЕС с просьбой отсрочить Brexit, если до 19 октября соглашение с Брюсселем о выходе страны из Евросоюза не будет одобрено в парламенте.

Ранее Джонсон сделал Европейскому Союзу "последнее предложение" по выходу Великобритании из состава сообщества, которое не предусматривает никакого контроля на границе между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, что является частью Великобритании. В Еврокомиссии же ответили, что предложения Джонсона не дают оснований для завершения переговоров о Brexit.

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Как известно, Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта. В апреле Лондону была предоставлена отсрочка до 31 октября. Джонсон заявлял, что намерен реализовать Brexit до этого срока при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения.

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ЕС, Суд, Борис Джонсон, Brexit, Лорд Пентланд.
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