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Кабмин поручил поставлять газ в Молдову без участия Газпрома

Кабмин поручил поставлять газ в Молдову без участия Газпрома
16:03 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото:Твиттер

Новости мира:Кабинет министров Украины сделал поручение "Нафтогазу" импортировать газ в Молдову без ведомства "Газпрома".

Кабмин поручил "Нафтогазу", "Укртрансгазу" и "Винницагазу" обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия "Газпрома".

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров от 29 сентября, которое обнародовали во вторник на правительственном портале.

"Акционерным обществам "Нафтогаз" и "Укртрансгаз", ПАО "Винницагаз", Винницкой ОГА, Минэнерго и НКРЭКУ (по согласию) принять все действенные меры для обеспечения газом г. Могилев-Подольского Винницкой области (город недалеко от украинской-молдавской границы) для решения вопрос импорта Республикой Молдова газа из ЕС без участия "Газпрома", - говорится в распоряжении.

Сейчас Молдова получает российский газ транзитом через территорию Украины по договору с "Газпромом" от 2008 года. Ежегодно договор продолжается, его положения остаются в силе. Согласно условиям, цена рассчитывается ежеквартально, в зависимости от цены нефти на мировых рынках. Нынешнее соглашение на поставку в Молдову газа действует до 31 декабря 2019 года.

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Премьер-министр Молдовы Майя Санду опасается, что Россия и Украина не договорятся по вопросу транзита газа, что повлечет отсутствие поставок российского газа после 1 января 2020 года.

В то же время она отметила, что одним из технических решений обеспечения республики газом является закупка и хранение газа в Украине.

По ее словам, работы по строительству газопровода Яссы - Кишинев должны завершиться до конца года на территории Молдовы, до марту 2020 - на территории Румынии.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Укртрансгаз, Кабмин, Майя Санду.
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