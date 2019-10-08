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Премия Сахарова 2019: Европарламент назвал имена номинантов

Премия Сахарова 2019: Европарламент назвал имена номинантов
20:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европарламент объявил шорт-лист премии Сахарова.

Комитет по иностранным делам и Комитет развития Европейского парламента определили троих кандидатов среди 7 номинантов на получение премии имени Андрея Сахарова в 2019 году.

"Короткий" список кандидатов был определен путем тайного голосования, сообщается на сайте Европарламента.

"По результатам общего голосования депутатов Комитета иностранных дел и Комитета развития во вторник определены финалисты 2019 года на получение премии имени Сахарова за свободу мысли", - говорится в сообщении.

Так, в списке кандидатов на премию:

  • убитая в 2018 году бразильская политическая активистка и правозащитница Мариэлла Франко; бразильский защитник окружающей среды Чиф Райони и защитник прав человека Клауделис Сильва душ Сантуш;
  • группа из пяти студентов из Кении "Restorers", которые защищают права женщин и девушек,
  • уйгурский экономист, который борется за права уйгурского меньшинства в Китае, Ильхам Тохти.

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Таким образом, российский оппозиционер Алексей Навальный, кандидатура которого была выдвинута политической группой Европейской народной партии, не попал в "короткий список" и выбыл из процесса определения лауреата премии им. Сахарова 2019 года.

Окончательно кандидатура лауреата премии им. Сахарова будет определена во время "Конференции президентов" (лидеров политических групп) Европарламента 24 октября. Вручение награды состоится во время торжественной церемонии в Страсбурге 18 декабря.

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В 2018 году премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова присудили политзаключенному Олегу Сенцову.

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ЕС, Европарламент, Премия Сахарова, Свобода мысли.
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