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Польша должна упростить легализацию украинских заробитчан

Польша должна упростить легализацию украинских заробитчан
04:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Польские работодатели также находятся в проигрышной ситуации, поскольку должны долго ждать решений для легализации своих работников из Украины.

Главными проблемами украинских трудовых мигрантов в Польше являются очень долгая процедура легализации, а также привязанность к конкретному работодателю. Об этом рассказала кандидат в депутаты Сейма Польши, председатель фонда “Наш выбор”, эксперт по вопросам миграции Мирослава Керик.

“Очень сложными и продолжительными являются процедуры легализации, если человек хочет остаться в Польше немного дольше. Управления, занимающиеся этими вопросами, год и более не выдают решений – и это вредит не только мигрантам, но и работодателям и экономике страны”, - отметила Керик.

По ее убеждению, ситуацию необходимо менять, и она этим займется, если попадет в Сейм.

По словам эксперта, проблему представляет и то обстоятельство, что часто заробитчане в Польше привязаны к конкретному месту работы.

“Если они меняют место работы и работодателя, то все разрешения они должны делать с начала. Это является бременем для всей системы, ведь увеличивается количество обращений в управления по вопросам иностранцев. Это также привязывает работника к работодателю и означает, что тот может злоупотреблять властью, то есть отношения работодатель-работник не являются равноправными. Поэтому люди, которые хотят быстрее легализоваться, соглашаются на худшие условия труда, более низкую зарплату”,- пояснила Керик.

Она также отметила, что и польские работодатели находятся в проигрышной ситуации, поскольку должны долго ждать решений для легализации своих работников из Украины.

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“Это вредит польской экономике, ведь людей сталкивают в серую зону – не платятся налоги, люди не застрахованы, не идут страховые отчисления. Поэтому необходимо упрощать эту процедуру и разблокировать работу региональных учреждений, которые легализуют иностранцев”,- констатировала кандидат в депутаты Сейма. Как сообщалось, в Польше по некоторым оценкам находится около 1,5 млн заробитчан из Украины

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Украина, Польша, Легализация, Украинские заробитчане в Польше.
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