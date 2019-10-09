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Среда, 09.10.2019
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Brexit может состояться в ближайшие дни - Юнкер

Brexit может состояться в ближайшие дни - Юнкер
22:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Юнкер не исключает достижения Brexit-соглашения в ближайшие дни.

Лидеры ЕС отвергли британские предложения по Brexit, обвинив премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона в выдвижении непроверенных идей для решения пограничного кризиса в Ирландии.

Об этом сообщает BBC.

"Лидеры Евросоюза подвергли критике и отвергли британские предложения по Brexit и обвинили премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона в продвижении неконструктивных и неопределенных идей для решения вопроса ирландской границы", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "не исключает" достижения соглашения по выходу Великобритании в ближайшие дни, однако считает прогресс в этой сфере ограниченным.

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А главный переговорщик Брюсселя по Brexit Мишель Барнье заявил, что ЕС необходимы действенные решения "сегодня, а не завтра".

Как известно, британский премьер Борис Джонсон встретится со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром в этот четверг, чтобы найти выход из тупика, сложившегося вокруг статуса границы между британской Северной Ирландией и Ирландией. Следует отметить, что глава британского правительства намерен вывести страну из ЕС с соглашением или без 31 октября этого года.

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Великобритания, Жан-Клод Юнкер, Brexit.
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