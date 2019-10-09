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Военная операция в Сирии: реакция ЕС

Военная операция в Сирии: реакция ЕС
23:45 Ср, 9 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии.

В связи с турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"ЕС призывает Турцию прекратить военные действия. Возобновление вооруженных действий на северо-востоке еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшие перемещения населения. Перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии будут более сложными", - отмечается в коммюнике, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

По словам главы европейской дипломатии, "маловероятно, что так называемая "безопасная зона" на северо-востоке Сирии, как это предусмотрено Турцией, будет соответствовать международным критериям для возвращения беженцев, установленным Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев".

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"Мы разделяем цель положить конец насилию, победить терроризм и содействовать стабильности в Сирии и во всем регионе. Турция является ключевым партнером Европейского союза и принципиально важной стороной в сирийском кризисе и регионе, и Европейский союз выражает признательность Турции за ее важную роль в качестве страны, принимающей сирийских беженцев", - отметила Могерини.

Могерини напомнила, что ЕС продолжает призывать все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный, безопасный и надежный гуманитарный доступ по всей территории Сирии.

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"Европейский союз по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства. Это может быть обеспечено только путем подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, согласованным сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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Сирия, ЕС, Турция, Федерика Могерини.
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