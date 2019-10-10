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Четверг, 10.10.2019
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Наступление в Сирии: пять стран инициировали заседание Совбеза ООН

Наступление в Сирии: пять стран инициировали заседание Совбеза ООН
00:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Совбез ООН проведет закрытое заседание из-за военной операции в Сирии.

Сразу несколько стран-членов СБ ООН инициируют заседание Совета безопасности с целью обсуждения наступательной операции турецких сил на северную часть Сирии.

Об этом сообщает The Hill.

"По словам дипломатов, представляющих 15 стран в Совете, СБ ООН проведет встречу с целью обсуждения турецкого военного наступления на севере Сирии", - отмечает издание.

Инициаторами обсуждений выступили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша. По предварительной информации, встречу планируется провести 10 октября, в четверг.

Военная операция в Сирии: реакция ЕС

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны вместе с сирийской национальной армией начнут операцию "Источник мира" против террористов PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии.

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Все по теме:

Сирия, Германия, Турция, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия, Совбез ООН.
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