Наступление в Сирии: пять стран инициировали заседание Совбеза ООН

Новости мира:Совбез ООН проведет закрытое заседание из-за военной операции в Сирии.

Сразу несколько стран-членов СБ ООН инициируют заседание Совета безопасности с целью обсуждения наступательной операции турецких сил на северную часть Сирии.

Об этом сообщает The Hill.

"По словам дипломатов, представляющих 15 стран в Совете, СБ ООН проведет встречу с целью обсуждения турецкого военного наступления на севере Сирии", - отмечает издание.

Инициаторами обсуждений выступили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша. По предварительной информации, встречу планируется провести 10 октября, в четверг.

Как сообщалось ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы его страны вместе с сирийской национальной армией начнут операцию "Источник мира" против террористов PKK/YPG и ИГИЛ на севере Сирии.