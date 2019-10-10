США, Япония и Беларусь в списке: ПАСЕ призывает ряд стран запретить смертную казнь

Новости мира:ПАСЕ призывает США и Беларусь отменить смертную казнь.

В Парламентской ассамблеи Совета Европы обратились с призывом к ряду стран отказаться от применения смертной казни.

Соответствующее заявление обнародовал комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека.

Обращение приурочено к 17-му Всемирному дню против смертной казни, который отмечается сегодня, 10 октября.

"Комитет призывает такие страны, как США, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Марокко, а также Беларусь и Палестинская автономия, ввести мораторий на смертную казнь и немедленно отменить ее на законодательном уровне", - заявили в ПАСЕ.

В ассамблее напомнили, что в 2018 году в 50 странах к казни приговорили минимум 19 тыс. человек, 690 приговоров были приведены в исполнение.