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"Мини-шенгенская" зона создана на балканской границе ЕС

"Мини-шенгенская" зона создана на балканской границе ЕС
15:36 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Балканские страны подписали соглашение, предусматривающее либерализацию отношений по типу "шенгенского соглашения".

Лидеры Сербии, Албании и Северной Македонии в четверг подписали так называемое "мини-шенгенское" соглашение, по образцу свободной от границ зоны ЕС, что предусматривает свободное движение людей, товаров, капиталов и услуг между тремя странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Три балканские страны хотят, чтобы к 2021 году их граждане могли пересекать границу только по удостоверению личности.

Трое лидеров заявили, что ожидают присоединения к соглашению всех шести стран Западных Балкан в ближайшее время. Они отмечают, что инициатива не означает отказа от членства в ЕС, а наоборот - они считают, что это ускорит продвижение вперед.

"Мы посылаем сообщение о том, что политические отношения в регионе становятся проще, что Балканы - это уже не пороховая бочка, а регион стабильности, экономического развития, верный европейской интеграции и улучшению стандартов своих граждан", - отметил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

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Все три балканские страны стремятся в будущем присоединиться к Европейскому Союзу. Они надеются, что соглашение поможет ускорить экономическое восстановление и увеличить иностранные инвестиции благодаря открытым границам в то время, как процесс расширения ЕС тормозится из-за Brexit и другие вопросы.

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ЕС, Сербия, Албания, Северная Македония, Мини-шенгенское соглашение.
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