Стрельбу в Галле признали терактом

Новости мира:Немецкие следователи и федеральное правительство называют совершенное накануне нападение на синагогу в Галле терактом.

Мужчина, устроивший стрельбу в немецком городе Галле, подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях. Его действия расцениваются как правоэкстремистский теракт. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Немецкие следователи и федеральное правительство называют совершенное накануне нападение на синагогу в Галле в земле Саксония-Ангальт правоэкстремистским терактом. "То, что мы вчера пережили, было террором", - сказал генеральный прокурор при Верховном суде Петер Франк... По его мнению, нападающий хотел устроить массовое убийство в синагоге и вызвать международный резонанс", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанного по подозрению в нападении 27-летнего Штефана Б. обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях, В его машине были обнаружены устройства, в общем содержавшие четыре килограмма взрывчатки.

Тем временем министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт заявила, что стрельба в Галле была атакой преступника-одиночки, который руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивам.

Как сообщалось, 9 октября в немецком городе Галле в результате стрельбы возле синагоги погибли по меньшей мере два человека.

Кроме того, по информации СМИ, на территорию еврейского кладбища была брошена ручная граната.