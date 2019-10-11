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Часть депутатов Европарламента не поддержала резолюцию о борьбе с пропагандой РФ

Часть депутатов Европарламента не поддержала резолюцию о борьбе с пропагандой РФ
13:46 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Она призывает к обновлению подразделения ЕС East StratCom, которое занимается борьбой с пропагандой.

Депутаты партии Brexit Найджела Фараджа проголосовали против резолюции Европейского парламента, которая призвала принять меры для противодействия "чрезвычайно опасной" российской пропаганде.

Об этом сообщает  The Guardian.

Резолюцию накануне одобрили 469 голосами "за". 143 депутата высказались против, 47 воздержались.

Она призывает к обновлению подразделения ЕС East StratCom, которое занимается борьбой с пропагандой, а также к поддержке общественных средств массовой информации.

Документ был одобрен при поддержке крупнейших политических групп Европейского парламента - правоцентристской Европейской народной партии, социалистов, либералов и зеленых.

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В тексте высказана "глубокая обеспокоенность по поводу крайне опасного характера российской пропаганды" и содержится призыв к институтам ЕС разработать стратегию противодействия российской дезинформации.

Хотя резолюция не имеет обязательной силы, она усиливает давление на будущих лидеров Европейской комиссии и Европейского совета, чтобы они сосредоточили свое внимание на странах, стремящихся вмешаться в выборы и деятельность социальных сетей.

Либеральные демократы заявили, что были "шокированы и ошарашены" голосованием партии Brexit против мер борьбы с фальшивыми новостями.

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"Откровенно шокирует, что сегодня члены Европарламента от партии Brexit отказались поддерживать усиленные меры по борьбе с атаками на наши демократические процессы со стороны России и других стран", - сказала Кэтрин Беардер, лидер Либерально-демократической партии в Европарламенте.

 Партия Brexit, которая воздерживается или выступает против большинства голосований в Европарламенте, заявила, что всегда будет голосовать против "большей власти и затрат со стороны ЕС".

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Европарламент, РФ, Резолюция, Пропаганда.
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