ЕС и Великобритания договорились о новом этапе переговоров о Brexit

Об этом в пятницу сообщили в Еврокомиссии по итогам встречи переговорщика ЕС Мишеля Барнье и его британского коллеги Стива Баркли.
В комиссии назвали встречу переговорщиков в пятницу утром конструктивной. После обеда Барнье проинформировал о результатах послов 27 стран-членов.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября. Саммит ЕС на следующей неделе рассматривается как последний шанс договориться о соглашении о выходе перед конечным сроком Brexit.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее выдвинул новые предложения по соглашению, чтобы избежать жесткой границы в Ирландии после Brexit.
В начале этой недели несколько высокопоставленных ЕС говорили о минимальных шансах на то, что сторонам удастся договориться.
Но в четверг после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.