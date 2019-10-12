Операция "Источник мира": захвачен сирийский Расулайн

Новости мира:В рамках турецкой операции "Источник мира" был захвачен город Расулайн.

Турецкие войска в рамках операции "Источник мира" захватили сирийский город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.

Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Напоминается, что Турция 9 октября начала масштабную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.

Также отмечается, что целью операции, получившей название "Источник мира", является "ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев".

Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих "антитеррористических операций", остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.

В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии.