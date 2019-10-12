Операция "Источник мира": захвачен сирийский Расулайн

Турецкие войска в рамках операции "Источник мира" захватили сирийский город Расулайн, расположенный на востоке от реки Евфрат.
Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Напоминается, что Турция 9 октября начала масштабную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
Также отмечается, что целью операции, получившей название "Источник мира", является "ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев".
Власти Турции заявили, что приоритетом для Анкары, как и в ходе предыдущих "антитеррористических операций", остается безопасность мирного населения, минимизация ущерба культурным и историческим памятникам Сирии.
[ВИДЕО]Город #Расулайн на северо-востоке Сирии очищен от террористов https://t.co/CtV5ni7931 #Сирия #террор #Источникмира #Турция pic.twitter.com/tiyIFObO5l— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 12 октября 2019 г.
Напомним, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.
В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии.