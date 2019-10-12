В Амстердаме митинговали эко-активисты: есть задержанные (Фото)

Новости мира:Эко-активисты в Амстердаме с самого утра заблокировали мост для проведения митинга.

В Амстердаме участники акции протеста против изменения климата заблокировали мост, что в центре города. Их начали задерживать.

Как сообщили корреспонденту полицейские, всего задержано 140 человек.

Акция началась в 9 часов утра. Организаторы акции Extinction Rébellion разрешения на проведение митинга не имели, поэтому людей начали задерживать.

Как сообщалось, во время протестов против изменений климата в Лондоне были задержаны более 500 эко-активистов.

Подобные акции в течение недели проходили также в Берлине, Париже, Мадриде, Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Перте, Сиднее, Мельбурне и других крупных городах мира.